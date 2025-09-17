Alerta por posibles emergencias en la segunda temporada de lluvias del año en Antioquia

En los últimos días, las autoridades de meteorología han alertado sobre la llegada de la segunda temporada de lluvias del año en Antioquia y han reiterado el llamado a los comités de gestión del riesgo locales a tener listas todas las acciones y activar las rutas de prevención y atención de emergencias.
Entre los últimos reportes está el del Ideam, según el cual para este miércoles 17 de septiembre se registran alertas por deslizamientos en 221 municipios del país, entre los que se encuentran 18 de Antioquia que tienen nivel de alerta roja. Respecto a las lluvias, desde el Ideam informaron que estas se presentaron de forma más intensa durante la madrugada de este miércoles en el Oriente del departamento.
Entre tanto, el pronóstico de la entidad para las próximas 24 horas es que haya condiciones atmosféricas inestables en varias regiones del país, con amplia cobertura nubosa y lluvias, así como precipitaciones que pueden intensificarse en horas de la tarde y la noche. La entidad señaló que Antioquia está entre los departamentos donde podrían presentarse mayores acumulados.