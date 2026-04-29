Incendio consumió otra fábrica en Itagüí apenas una hora después de apagarse el de Coltejer, ¿qué pasó?

Luego de más de dos horas de combatir las llamas, más de cien bomberos controlaron durante la noche de este martes un nuevo incendio de grandes proporciones que se desató en Itagüí, esta vez en una instalación industrial ubicada en la zona central. Según informó la Alcaldía de ese municipio, hacia las 11:30 de la noche los socorristas ya habían controlado la situación y avanzaban en labores de remoción de escombros y refrigeración, con miras a evitar una reactivación. En contexto: Noche de angustia en Medellín: gran incendio afectó 11 edificaciones en el barrio Carpinelo Este nuevo siniestro se produjo poco más de una hora después de que los organismos de socorro dieran por terminadas las labores de extinción y liquidación de otro incendio de grandes proporciones ocurrido en una bodega de bicicletas ubicada en los terrenos de la antigua fábrica de Coltejer. Esta primera emergencia, que duró un día y medio en ser liquidada, se había iniciado desde el mediodía del pasado lunes, cuando una gran columna de humo se avistó en buena parte del sur del Valle de Aburrá.

Al tratarse de una instalación en la que se almacenaban neumáticos y múltiples elementos de madera y cartón, las llamas se expandieron con velocidad, haciendo que los bomberos de Envigado, Sabaneta, La Estrella, Caldas, Medellín y Bello acudieran a apoyar la extinción. Si bien tras cinco horas esta conflagración ya estaba controlada en un 95%, los trabajos de liquidación final duraron más tiempo, sobre todo debido al colapso del techo y la reactivación de algunos focos. Lea también: Empresa afectada por gran incendio en Itagüí es la que diseñó bicicleta de Mariana Pajón Cuando este primer incidente terminó de ser atendido, hacia las 9:00 de la noche, los habitantes de ese municipio alertaron de un nuevo incendio, esta vez en una fábrica ubicada en la calle 51 con carrera 47. Posteriormente, se conoció que esta segunda empresa está identificada como Divertrónica Happy City; está dedicada a la fabricación de juegos infantiles en centros comerciales.