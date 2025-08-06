Drones terroristas, auge de cocaína y jets de combate: 7 hechos que han marcado el Gobierno de Petro en seguridad

Este jueves 7 de agosto se cumplirán tres años de un Gobierno que ha dejado más dudas que certezas en cuanto al manejo de la seguridad en el país.
El boom del narcotráfico y los ataques terroristas con drones han marcado los hechos más relevantes, aunque hay algunos logros, como el avance en la selección del proveedor para los aviones de superioridad aérea, algo que el país tenía pendiente desde 2011.
Aquí un vistazo a siete hechos que han marcado el mandato del presidente Gustavo Petro en lo concerniente a la seguridad.