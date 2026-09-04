Cámaras y tecnología del 123 han permitido ubicar a 943 presuntos delincuentes en Medellín en 2026

La captura reciente de los presuntos delincuentes que previamente habrían robado a un ciudadanos extranjero, así como la aprehensión de un vehículo con elementos hurtados, son apenas dos de los cientos de casos que se han logrado resolver en Medellín a partir de la utilización de cámaras de seguimiento y otro tipo de tecnología que están articuladas al sistema del 123.
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En total, entre enero y agosto, esta línea de atención de emergencias atendió 131.414 llamadas.
Los reportes y las acciones a que esto dio lugar fueron el punto de partida para que las autoridades dieran con el paradero de 943 personas presuntamente asociadas a delitos, la conducción de otras 284, el hallazgo de armas y droga, así como con la recuperación de vehículos y otros elementos.
Fuera de lo anterior, en el mismo periodo las autoridades se incautaron de 368 armas blancas, 13 armas de fuego y 72 armas traumáticas. Además del reporte de 253 carros, 1.263 motocicletas y 151 celulares que habían sido hurtados y lograron recuperarse. Así mismo, los organismos de seguridad dieron con 72.581 unidades de droga.