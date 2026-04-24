Seis meses después, vuelve la fampridina para pacientes con esclerosis múltiple

En la tarde de este 24 de abril, se dió a conocer por parte del Ministerio de Salud un comunicado oficial en donde se restablece el abastecimiento de la fampridina tableta de liberación prolongada 10 mg (Famprya®) en el país, inicialmente, la faltante de este medicamento fue debido al cambio de fabricante, que, según la entidad, pasó de Irlanda a Canadá, esto afectó su producción y suministro, pero principalmente a los pacientes con esclerosis múltiple en Colombia.

El desabastecimiento fue registrado desde hace seis meses, para ser precisos, desde octubre del año pasado. Las medidas tomadas en el proceso para enfrentar la situación fue incluir el medicamento en el “Listado de Medicamentos Vitales No Disponibles (LMVND)”, aprobada por el Invima, en diciembre de 2025, que permitió importar el medicamento por un mecanismo especial con el respaldo del Decreto 481 de 2004, que “autoriza la importación de medicamentos vitales no disponibles en el país”.

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En este proceso, el importador autorizado, Laboratorios Biopas S.A., confirmó la llegada de un primer lote al país y adelantó, junto con otras compañías como Global Pharmaceutical S.A.S. y Gestifarma S.A.S., los trámites necesarios ante el Invima para garantizar su comercialización. De hecho, según el Ministerio de Salud y Protección Social, el medicamento ya comenzó a distribuirse en abril de 2026 y se espera la llegada de nuevas unidades en las próximas semanas.