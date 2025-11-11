Tres jugadores de la Selección Argentina son bajas para enfrentar a Angola, ¿qué les pasó?

La Selección de Argentina anunció este lunes la baja de Enzo Fernández, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone, cuatro titulares habituales, con miras al amistoso del viernes frente a su similar de Angola, a disputarse en Luanda.
El combinado argentino informó en un comunicado que el mediocampista del Chelsea Enzo Fernández “padece un edema óseo en su rodilla derecha y será resguardado para continuar con su recuperación”.
