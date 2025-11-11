Tres jugadores de la Selección Argentina son bajas para enfrentar a Angola, ¿qué les pasó?

En cuanto a los casos de Álvarez, Molina y Simeone (Atlético de Madrid), se informó que “se quedan al margen dado que no han llegado en tiempo y forma con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla que deben tener para ingresar a Angola”. Previamente, el entrenador Lionel Scaloni había decidido darle descanso al portero Emiliano ‘Dibu’ Martínez, del Aston Villa inglés, y concurrirá al duelo con Gerónimo Rulli y Walter Benítez para la valla.

Por lesiones quedaron también al margen el zaguero Leonardo Balerdi (Olympique Marsella) y Franco Mastantuono (Real Madrid). Para esta oportunidad, Scaloni dispuso la convocatoria a última hora del defensor Kevin Mac Allister (Union Saint Gilloise, Bélgica), hermano del volante Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra). La delegación argentina se concentrará en España, donde el lunes comenzará los entrenamientos antes de viajar a África, con la participación del defensor Lisandro Martínez (Manchester United), que se recuperó de una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda y participará de las prácticas, pero no jugará ante el conjunto angoleño.

Así quedó por el momento el plantel que Scaloni eligió para el cotejo amistoso que celebrará los 50 años de la independencia de Angola, y que se celebrará en la capital Luanda el viernes 14, en la próxima fecha FIFA. Arqueros: Gerónimo Rulli (Olympique Marsella, Francia) y Walter Benítez (Crystal Palace, Inglaterra).

Defensores: Juan Foyth (Villarreal, España) Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Marcos Senesi (Bournemouth, Inglaterra), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, Francia), Kevin Mac Allister (Union St. Gilloise, Bélgica) y Valentín Barco (Racing Estrasburgo, Francia). Volantes: Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Máximo Perrone (Como 1907, Italia), Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giovani Lo Celso (Betis, España), Nicolás González (Atlético de Madrid, España), Gianluca Prestianni (Benfica) y Nicolás Paz (Como 1907).

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami), Lautaro Martínez (Inter de Milán, Italia), José Manuel López (Palmeiras, Brasil), y Joaquín Panichelli (Racing Estrasburgo).



Siga leyendo: Estos son los clasificados de Conmebol al Mundial de 2026, queda pendiente el cupo por repechaje



Preguntas sobre la nota: