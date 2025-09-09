Una sorpresa de altura: Bolivia jugará el repechaje por Suramérica y buscará clasificar a su segundo mundial

La Selección de Bolivia do la sorpresa en las eliminatorias Suramericanas al Mundial Norteamérica 2026. Contra todo pronóstico, pero utilizando la ayuda de los 4.090 metros sobre el nivel del mar de El Alto, la ciudad en la que jugaron como locales desde que en septiembre de 2024 recibieron a Venezuela, su rival directo por el repechaje, se consolidaron en la intención de buscar meterse en la segunda Copa del Mundo de su historia.

Lo lograron. El seleccionado del altiplano se quedó con el cupo para el repechaje por Suramérica, después de vencer 1-0 al Brasil de Carlo Ancelotti en su casa.

