x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Una sorpresa de altura: Bolivia jugará el repechaje por Suramérica y buscará clasificar a su segundo mundial

El seleccionado boliviano estuvo en el Mundial de Estados Unidos 1994.

  • El delantero boliviano Miguel Terceros, quien llegó a siete goles en eliminatorias, marcó de penalti contra Brasil. FOTO: AFP
    El delantero boliviano Miguel Terceros, quien llegó a siete goles en eliminatorias, marcó de penalti contra Brasil. FOTO: AFP
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 19 minutos
bookmark

La Selección de Bolivia do la sorpresa en las eliminatorias Suramericanas al Mundial Norteamérica 2026. Contra todo pronóstico, pero utilizando la ayuda de los 4.090 metros sobre el nivel del mar de El Alto, la ciudad en la que jugaron como locales desde que en septiembre de 2024 recibieron a Venezuela, su rival directo por el repechaje, se consolidaron en la intención de buscar meterse en la segunda Copa del Mundo de su historia.

Lo lograron. El seleccionado del altiplano se quedó con el cupo para el repechaje por Suramérica, después de vencer 1-0 al Brasil de Carlo Ancelotti en su casa.

Noticia en desarrollo...

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida