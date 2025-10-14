¿Mier por Ospina, Cucho Hernández o Suárez? Estos y otros jugadores se pelean ante Canadá un cupo para el Mundial 2026

El duelo de la Selección Colombia frente a Canadá, este martes a las 7:30 p.m. no es una simple fecha FIFA amistosa. Para algunos de los jugadores llamados por Néstor Lorenzo, podría ser su única oportunidad para sudar la camiseta y demostrar que tienen piel mundialista.
Aunque jugadores como James Rodríguez, Daniel Muñoz o Lucho Díaz, tienen el puesto más que asegurado, otros como Kevin Mier, el Cucho Hernández, Kevin Serna o el propio Luis Suárez tendrán que demostrar que tiene con qué ir a pelear por la Tricolor. Le contamos quiénes son.