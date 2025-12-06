x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Confirmado: estos serán los rivales europeos de Colombia en la fecha de amistosos de marzo, previa al Mundial

El seleccionado colombiano se enfrentará contra los equipos que han llegado a la final en las últimas dos finales de la Copa del Mundo.

  El futbolista colombiano Luis Díaz es la gran figura del seleccionado nacional para la Copa del Mundo del 2026. Foto: Juan Antonio Sánchez
    El futbolista colombiano Luis Díaz es la gran figura del seleccionado nacional para la Copa del Mundo del 2026. Foto: Juan Antonio Sánchez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 40 minutos
bookmark

El reto más grande de la Selección Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026 será la Selección de Portugal. Para llegar bien preparado a la Copa del Mundo y con el fogueo suficiente para no amedrentarse contra el equipo de Cristiano Ronaldo, el entrenador argentino Néstor Lorenzo solicitó que los juegos amistosos de la doble fecha Fifa de marzo fueran contra selecciones europeas.

La Federación cumplió. Desde hace un tiempo se especulaba con que enfrentarían al seleccionado de Francia. Este sábado 6 de diciembre, antes del inicio de la definición del calendario del Mundial en Washington, se confirmó que el encuentro ante el elenco galo, vigente subcampeón del mundo, será el próximo 29 de marzo en territorio estadounidense.

La comunicación oficial la hizo la Federación de Fútbol de Francia. Ya el jueves, en las ruedas de prensa posterior al sorteo de la fase de grupos, el entrenador de Croacia, Zlatko Dalić, confirmó que el equipo que dirige se enfrentará contra Colombia en la jornada de amistosos de marzo. La fecha aún no se tiene confirmada. No obstante, se estima que será el primer duelo que se dispute.

Noticia en desarrollo...

