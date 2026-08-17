Del drama del terremoto en Cali al Mundial de clavados en Croacia

El estruendo del pasado 10 de agosto aún resuena en la memoria de Cali. El terremoto de magnitud 7.4 no solo tumbó muros y destruyó casas; también agrietó las piscinas del complejo Hernando Botero O’Byrne. En un abrir y cerrar de ojos, el pozo de clavados —el santuario donde la Selección Colombia juvenil moldeaba sus ilusiones— quedó destruido, dejando a los deportistas sin el lugar donde pulían sus saltos.

Apenas pasó la zozobra inicial y tras confirmar que cada una de las familias estaba a salvo, la angustia le dio paso a la determinación. El cuerpo técnico, la Federación Colombiana de Natación y los padres de familia se reunieron con una sola premisa: el sueño no podía morir entre los escombros. La decisión fue inmediata, aunque dolorosa: trasladar a la delegación a Medellín para salvar el proceso hacia el Mundial júnior de clavados en Rijeka, Croacia.

“No fue fácil”, confiesa el entrenador Óscar Urrea. Sus palabras se quiebran. Aunque ya suma varios días de trabajo en suelo antioqueño, el recuerdo del temblor que sembró destrucción y dolor en la capital vallecaucana le aprieta el pecho. Vivió la tragedia en carne propia y sabe el peso emocional que sus deportistas llevan en el equipaje.

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En Medellín no solo reanudaron los entrenamientos en el agua; iniciaron una batalla mental. Mientras los jóvenes pulían sus ejecuciones desde la plataforma, en sus mentes retumbaba la realidad lejana de sus hogares, donde sus familias permanecen ayudando a los damnificados y levantando a Cali de sus cenizas.

Este martes, con una maleta llena de ilusiones y el corazón dividido entre su amada Cali y el desafío internacional, el equipo emprenderá el viaje a Croacia. El viernes comenzarán las competencias oficiales, en las que el país aguarda una actuación memorable a la altura del coraje demostrado por este grupo.

La delegación nacional está conformada por 11 jóvenes talentos: seis representantes de la Liga del Valle, tres de Antioquia, uno de Bogotá y uno de Risaralda. El listado de valientes lo integran Gabriela Rusinque, Camilo Betancur, Nicolás Londoño, María Ángel Giraldo, Esteban González, Luciana Pinedo, Mariana Vásquez, Manuel Jiménez, Juan Manuel López, Santiago Solórzano y Juliana Girón.

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Pese a la adversidad, el optimismo de subirse al podio está más vivo que nunca. “Creemos que con la vallecaucana Luciana Pinedo podríamos pelear una medalla”, proyecta Urrea con un brillo de esperanza en los ojos. “Aunque nos enfrentaremos a rivales desconocidos de 14 y 15 años, las marcas de Luciana en el Nacional nos hacen soñar en grande. Lo mismo ocurre con los antioqueños Nicolás Londoño y Esteban González, la bogotana Gabriela Rusinque y Camilo Betancur, de Risaralda. Todos registraron registros de alto nivel”.

Dentro de este grupo de promesas, la bogotana Rusinque, especialista en trampolín, destaca como la única con experiencia previa en una cita mundial. El resto debutará en dicho escenario y competirá en las pruebas de trampolín de 1 y 3 metros y desde la plataforma de 10 metros.

El reto será titánico. Colombia medirá fuerzas ante potencias como China, Rusia, Estados Unidos, Canadá, México, Alemania, Inglaterra, Italia y Australia. Sin embargo, este equipo colombiano ya superó la prueba más difícil: levantarse del sismo para buscar la gloria desde las alturas.

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