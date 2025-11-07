Néstor Lorenzo hizo la última convocatoria del año de la Selección Colombia: ¿Cuáles son las novedades?

La Selección Colombia de Mayores continúa dando pasos firmes en su camino hacia el Mundial de 2026. La Federación Colombiana de Fútbol (FCF), junto con el cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo, dio a conocer este viernes la lista de convocados para los dos últimos compromisos del año, ambos en territorio estadounidense. Los duelos amistosos, ante Australia y Nueva Zelanda, servirán no solo como antesala del sorteo mundialista, sino también como el cierre de un año clave en la consolidación del proceso del entrenador argentino.
