España llega tambaleando para enfrentar a Colombia en cuartos de final del Mundial Sub-20

En los cuartos de final del Mundial Sub-20, el juego ya no se mide por promesas o historia, sino por carácter. En Chile, el próximo sábado, Colombia y España se pelearán un cupo a la semifinal con antecedentes opuestos. Uno llega con impulso y con resultados ascendentes, mientras que el otro todavía genera dudas en la calidad de juego.
Sin lugar a dudas será un partido completamente distinto al de octavos de final, con un tinte más técnico y táctico; pero en el que también pesará lo construido hasta la fecha. Le contamos cómo llega España al duelo frente a Colombia y cómo ha sido su rendimiento hasta esta instancia.