El Atanasio será casa de la Selección Femenina en el inicio de eliminatorias al Mundial de 2027, ¿afectará calendario de la Liga?

El camino de la Selección Colombia femenina para el Mundial Brasil 2027 empezará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. El máximo escenario del fútbol antioqueño fue elegido por la Federación Colombiana de Fútbol para que el equipo nacional, con todas sus figuras, debute en la Liga de Naciones de la Conmebol. El encuentro, contra la Selección de Perú, está programado para el próximo viernes 24 de octubre y será válido por la primera jornada de esta competencia, un nuevo formato organizado por el ente del fútbol suramericano con el objetivo de incentivar la competitividad en el balompié jugado por mujeres.

¿Cómo se jugará el torneo?

Este será el primer partido oficial del equipo dirigido por Angelo Marsiglia después de la final de la Copa América que disputó el pasado 2 de agosto, cuando enfrentó a Brasil en Quito y perdió por penaltis (4-5), después de haber empatado a cuatro tantos en los 120 minutos que se disputaron de partido.

Las criollas esperan tener el acompañamiento del público antioqueño, que en el Mundial Femenino sub-20 que se disputó en el país en 2024, apoyó de buena forma al equipo nacional. El duelo contra el cuadro peruano será el primero de los ocho encuentros que disputará el seleccionado colombiano en el camino a la Copa del Mundo, que empezará en octubre e irá a 2026. El torneo, que contará con la participación de nueve equipos –Brasil no estará porque ya tiene cupo al ser anfitrión–, entregará dos cupos de manera directa al Mundial, mientras que dos cuadros tendrán la opción de disputar el repechaje. Por la ausencia de las vigentes campeonas de América, en cada fecha se jugarán cuatro partidos, mientras que un elenco descansará.

¿El primer partido en Medellín afectará el calendario de los equipos paisas de la Liga?

Colombia es una de las dos mejores selecciones femeninas de Suramérica y, aunque desde que se anunció que se jugaría el torneo se dijo que el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali sería la casa de la Selección –como Barranquilla lo es al equipo masculino–, el primer duelo no se disputará allá por temas logísticos. Para el 24 de octubre está programado el inicio de la fecha 17 del Clausura, en el que América de Cali, quien juega de local en el escenario vallecaucano, recibe a Junior. No obstante, el duelo, en este momento, está aplazado. De acuerdo con el comunicado de la Federación, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, manifestó que la ciudad sí tenía la disponibilidad para albergar el encuentro.