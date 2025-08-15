El Atanasio será casa de la Selección Femenina en el inicio de eliminatorias al Mundial de 2027, ¿afectará calendario de la Liga?

El camino de la Selección Colombia femenina para el Mundial Brasil 2027 empezará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. El máximo escenario del fútbol antioqueño fue elegido por la Federación Colombiana de Fútbol para que el equipo nacional, con todas sus figuras, debute en la Liga de Naciones de la Conmebol.
El encuentro, contra la Selección de Perú, está programado para el próximo viernes 24 de octubre y será válido por la primera jornada de esta competencia, un nuevo formato organizado por el ente del fútbol suramericano con el objetivo de incentivar la competitividad en el balompié jugado por mujeres.