Todos al Atanasio: la Selección Colombia femenina está lista para enfrentar a Perú en el inicio de eliminatorias a Brasil 2027; aún hay boletas

Convencidas de iniciar el camino rumbo al Mundial de Brasil 2027 con una victoria, la Selección Colombia femenina, dirigida por Ángelo Marsiglia, se medirá a Perú en el estadio Atanasio Girardot, a las 6:00 de la tarde, en el primer partido de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol, las eliminatorias del balompié femenino de esta parte del continente.
Con Linda Caicedo y Leicy Santos como referentes en el ataque, las colombianas esperan vencer a Perú en el inicio de la competencia, que otorgará dos cupos directos y dos más por repechaje al Mundial 2027.