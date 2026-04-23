Visita crucial: Lorenzo inicia gira mundialista con un viaje a Minnesota para saber cómo está realmente James

El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, iniciará este viernes una gira internacional por diferentes clubes con el objetivo de observar de cerca a los jugadores que podrían integrar la lista definitiva para el Mundial. Esta serie de visitas busca evaluar el estado físico y futbolístico de los principales candidatos a vestir la camiseta tricolor en la cita orbital de 2026.

El primer destino del seleccionador será Estados Unidos, donde visitará al Minnesota United para seguir de cerca la situación de James Rodríguez. El volante cucuteño, referente de la Selección, no está atravesando su mejor momento en el club, donde ha tenido una participación limitada y escasos minutos en la MLS, lo que ha generado inquietud en el entorno del equipo nacional.