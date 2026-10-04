¿Jugará Rengifo ante Perú? Los 5 futbolistas de la Selección Colombia que esperan su oportunidad con Néstor Lorenzo

De los 26 jugadores que convocó Néstor Lorenzo para la gira de partidos amistosos en la fecha Fifa en Estados Unidos, solo cinco aún no han tenido la oportunidad de actuar tras los duelos con México (1-1) y Paraguay (derrota 1-0). Se trata del arquero Kevin Mier, el zaguero central Roger Caicedo, los mediocampistas Daniel Arcila y Juan Manuel Rengifo, y el delantero Óscar Perea. Los demás futbolistas, algunos con escasos minutos, ya participaron en los juegos.
Siete de los integrantes del plantel que ya se encuentra instalado en Miami desde el sábado para el duelo de este martes (6:45 p.m.) contra Perú fueron titulares en ambos compromisos: Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Gustavo Puerta, Álvaro Angulo, Richard Ríos, Jhon Arias y Luis Javier Suárez. Es la base que viene del Mundial de 2026 y de la que también hace parte Daniel Muñoz, suplente ante los guaraníes por el cambio de módulo táctico que implementó el cuerpo técnico.
La pregunta que se hacen los hinchas es si Lorenzo, por tratarse de otro partido de fogueo, ¿seguirá ensayando variantes y les dará el chance de mostrar su talento a los cinco que no han tenido minutos en cancha?
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Si busca soluciones a la falta de creación y más presencia ofensiva, hay dos jugadores que piden pista por su buen presente con Atlético Nacional y León de México que, acompañados de los veteranos, podrían dar la sorpresa: Juan Manuel Rengifo y Daniel Arcila.