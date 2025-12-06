Un proyecto “político” y un buen recambio generacional: así llegan los rivales de Colombia al Mundial 2026

Ninguno de los países que ya está confirmado jugará contra Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026 tiene una población más grande que la de nuestro país. De acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en nuestra nación viven más de 53 millones de habitantes.
Portugal, en el papel y por su presente deportivo el gran rival a vencer, tiene una población de 10,7 millones de habitantes –apenas el 20,1% en comparación con Colombia–; mientras que en Uzbekistán, ubicado en Asia –el continente más poblado del mundo–, viven 38 millones que celebran, por primera vez en 34 años de “independencia”, la alegría de llegar a un Mundial.