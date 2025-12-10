¿Cuál será el difícil camino que le espera a Colombia en el Mundial 2026 si supera la fase de grupos?

En el país hay ilusión por lo que pueda hacer la Selección Colombia en el Mundial 2026. El buen rendimiento que mostraron los dirigidos por Néstor Lorenzo en el cierre de 2025, cuando consiguieron la clasificación a Norteamérica, así como haber llegado a la final de la Copa América en 2024, auguran que el elenco nacional debe ser protagonista en el torneo. Muchos esperan que los criollos peleen con Portugal, candidata a dar la sorpresa y quedarse con el título por el buen recambio generacional que ha tenido, el primer puesto del Grupo K. Eso genera presión. El equipo de Cristiano Ronaldo será la primera “vara” para medir para qué están los cafeteros en el Mundial.

Los lusos saben jugar el torneo. En las últimas dos ediciones han superado la fase de grupos sin problema. En Rusia llegaron a octavos. En Qatar se fueron en cuartos de final. Ahora afrontarán un certamen lleno de emociones: será el último de Ronaldo y en el que buscarán rendirle homenaje al fallecido delantero Diogo Jota. Colombia, que está motivado porque jugará la Copa del Mundo del adiós de James Rodríguez, su capitán y referente en más de una década, buscará superar la fase de grupos por cuarta vez. Los criollos han jugado seis mundiales. Solo en tres de ellos jugaron más de tres encuentros.

¿Colombia podría terminar primero?

La primera fue en Italia 1990. La segunda en Brasil 2014 y la tercera en Rusia 2018. En las últimas dos ocasiones avanzó primero de su grupo. En Brasil, cuando regresó al torneo después de 16 años, finalizó en la parte alta después de ganar los tres encuentros que disputó. Aquella vez, en fase de grupos, se impuso 3-0 a Grecia, 2-1 a Costa de Marfil y 1-4 a Japón. Ha sido, hasta ahora, la única vez que terminó con puntaje perfecto. También fue cuando tuvo su mejor presentación: llegó a cuartos de final, donde perdió 2-1 con Brasil, después de vencer, por el mismo marcador, a Uruguay en octavos.

En Rusia 2018 también terminó primero. Esa vez no ganó todos los partidos, pero los seis puntos que sumó le bastaron para terminar en la parte alta de la tabla. En su debut, perdió 1-2 con Japón. En el segundo encuentro se impuso 3-0 a Polonia, y en el tercero derrotó 0-1 a Senegal. En octavos de final quedó eliminada, pero no perdió. En el tiempo reglamentario empató 1-1 contra Inglaterra, mientras que la tanda de penaltis finalizó 3-4 en favor del elenco inglés. Esta vez, los colombianos esperan repetir la gesta de ser primeros. Si lo logran, enfrentarán a uno de los 8 mejores terceros en los dieciseisavos de final. Sin embargo, a partir de octavos se complicaría su camino. En esa instancia podría enfrentarse con el primero del Grupo B que, potencialmente, podría ser Suiza o Italia (en caso de que supere el repechaje y llegue a los grupos.

¿Cuál sería el camino más complicado?

Lo mismo ocurriría si finaliza segundo. En ese caso, desde la ronda de 32 equipos tendría un reto grande: se mediría por el paso a octavos de final con el ganador del Grupo L, que podría ser la Selección de Inglaterra –contra la que disputó su juego más reciente en una Copa del Mundo el 3 de julio de 2018–, o Croacia. En octavos de final, por esa vía, todo apunta a que se mediría con la Selección de España, vigente campeona de Europa. Pero hay otro escenario: que ocupe el tercer puesto de la zona. Los criollos ya lo han hecho. En Italia 1990, cuando avanzaron por primera vez, ocuparon esa casilla el Grupo D tras sumar 3 puntos luego de vencer 2-0 a Emiratos Árabes (en ese momento daba 2 puntos), empatar 1-1 con Alemania y perder 0-1 con Yugoslavia. Aquella vez perdieron 2-1 en octavos contra Camerún.