“Hablé con él y le expliqué”: Néstor Lorenzo aclaró por qué no convocó a varios referentes para amistosos en EE. UU.

La convocatoria de Néstor Lorenzo para los partidos amistosos de octubre ha generado polémica. No solo por la presencia de futbolistas que no han tenido muchos minutos con sus equipos como el arquero guajiro Álvaro Montero, quien es suplente el Vélez Sarsfield de Argentina, sino también por la ausencia de algunos referentes que hicieron parte del proceso de eliminatorias.
Carlos Cuesta, Jorge Carrascal, Jhon Arias, Jhon Córdoba, entre otros jugadores que sumaron minutos tanto en el camino al Mundial, así como en la Copa América que se realizó en Estados Unidos entre junio y julio del 2024, hacen parte de los ausentes en el llamado del timonel criollo para los amistosos contra México (11 de octubre) y Canadá (14 del mismo mes), que se disputarán en Texas y Nueva Jersey.