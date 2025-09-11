Colombia, parcialmente en el Bombo 2 para el sorteo del Mundial 2026, ¿alcanzará el Bombo 1?

Los hinchas del fútbol colombiano continúan celebrando la clasificación al Mundial de 2026. Esta será la séptima participación del país en el certamen que comenzará el próximo 11 de junio y contará con 48 selecciones. A pesar de las dificultades y los malos momentos deportivos que la convirtieron en el equipo que más goles recibió de los seis clasificados, es vital destacar los aspectos positivos del proceso: una racha de 25 partidos invictos, el subcampeonato en la Copa América, victorias históricas contra Brasil y Argentina en las Eliminatorias (donde finalmente se ubicó en el tercer puesto) y triunfos, por primera vez, contra las campeonas mundiales Alemania y España en partidos amistosos.
