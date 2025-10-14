x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Amistoso de Colombia contra Nigeria en noviembre sería cancelado, ¿por qué?

El encuentro estaba programado para disputarse el 18 de noviembre del 2025 en Nueva York. Ya había hora. Empezaba a las 8:00 p.m. de Colombia.

  • El entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo, espera llevar al equipo nacional a ser cabeza de serie de la Copa del Mundo del 2026. Foto: Juan Antonio Sánchez
    El entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo, espera llevar al equipo nacional a ser cabeza de serie de la Copa del Mundo del 2026. Foto: Juan Antonio Sánchez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 3 minutos
bookmark

En Nigeria ya estaban resignados a que su Selección de fútbol no iría al Mundial de Norteamérica. “La Águilas”, como son conocidos, llegaron a la última fecha de la fase de grupos en las eliminatorias africanas en la tercera casilla del Grupo C, por detrás de Benin y Sudáfrica, que eran primeros y segundos, respectivamente.

El seleccionado de Benin tenía 17 puntos. El de Sudáfrica 15. Los nigerianos 14. Su destino parecía ser quedarse en el camino al Mundial. Por eso habían confirmado, con la Federación Colombiana de Fútbol, un partido amistoso para el próximo 18 de noviembre en el estadio Citi Field de Nueva York.

¿Por qué sería cancelado el amistoso entre Colombia y Nigeria?

Sin embargo, la frase cliché se cumplió este martes 14 de octubre para los nigerianos: en el fútbol, como en la vida, cualquier cosa puede pasar. Nigeria recibió a Benin en el estadio Godswill Akpabio de Uyo, esperando que Sudáfrica venciera, en su encuentro, al seleccionado de Ruanda.

Lo hizo. Ganó 3-0. Cuando iban 5 minutos ya habían abierto el marcador. Lo propio ocurrió con Nigeria. Apenas 3 minutos después del inicio del partido, el delantero Victor Osimhen, figura del Galatasaray de Turquía, anotó el primero de los tres tantos que celebró ante Benin. El otro gol de los nigerianos, que se impusieron 4-0 a su rival directo, lo marcó Frank Onyeka.

Con esa victoria, y tras el resultado de Sudáfrica, la Selección de Nigeria terminó las clasificatorias en la segunda plaza del grupo con 17 unidades, a solo una de los sudafricanos que terminaron primeros. Aunque “Las Águilas” no lograron cupo directo a la Copa del Mundo, no se quedaron fuera.

Deberán jugar una repesca, de ida y vuelta, para definir si van o no al Mundial, después de su ausencia en Qatar 2022. Esos partidos, de acuerdo con la programación que se conoce, deberían disputarse para las mismas fechas en que está programado el amistoso contra Colombia. Por eso, el encuentro entre criollos y africanos se podría cancelar.

Aún no hay pronunciamiento oficial por parte de ninguna de las federaciones. Sin embargo, todo apunta a que Colombia tendrá que buscar nuevo rival para el juego preparatorio del 18 de noviembre, donde deberá buscar una victoria para buscar meterse en el top 10 del ranking Fifa y acercarse a ser cabeza de serie del Mundial para el sorteo que se realizará el 5 de diciembre en Estados Unidos.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida