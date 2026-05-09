¿Quién heredará el arco tricolor en el Mundial 2026? Estos fueron los porteros de Colombia en los mundiales

Falta poco. Muy poco. El reloj corre hacia el Mundial de 2026 y en Colombia ya no se discute solamente si la Selección llegará fuerte a Norteamérica. La pregunta que incendia las tertulias, las emisoras deportivas y las redes sociales es otra: ¿quién será el dueño del arco tricolor?

Porque si hay una posición que históricamente ha definido el carácter de Colombia, esa ha sido la del portero. Desde la elegancia casi aristocrática de Efraín “El Caimán” Sánchez, pasando por la irreverencia inmortal de René Higuita, la serenidad de Óscar Córdoba, la resistencia épica de Faryd Mondragón y la continuidad silenciosa de David Ospina, el país ha construido una tradición de guardametas que marcaron épocas. Hoy, otra vez, el debate está servido.

Néstor Lorenzo está cada vez más cerca de anunciar la convocatoria definitiva. Y aunque muchas posiciones parecen resueltas, la portería sigue despertando pasiones.

Los nombres son conocidos. Camilo Vargas, Álvaro Montero y David Ospina han acompañado prácticamente todo el proceso eliminatorio. Los tres aparecen como los elegidos para custodiar el arco colombiano en Norteamérica. Sin embargo, alrededor de ellos existen preguntas, nostalgias y discusiones que atraviesan generaciones enteras.

Vargas, el favorito silencioso

Camilo Vargas llega como el hombre de mayor continuidad en las Eliminatorias. El arquero del Atlas de México ha sido el guardián habitual durante el proceso de Lorenzo y, en teoría, el titular natural para el Mundial.

Su historia con la Selección tiene algo de paciencia y resistencia. Vargas estuvo convocado para Brasil 2014 y Rusia 2018, pero jamás pudo disputar un minuto. Mientras David Ospina dominaba el arco con autoridad absoluta, él esperaba su momento desde el banco. Hoy el panorama cambió.

Más maduro, más seguro en el juego aéreo y mucho más sólido emocionalmente, Vargas parece haber alcanzado el punto exacto de experiencia y madurez. No tiene el carisma mediático de otros arqueros históricos, pero transmite una tranquilidad que Lorenzo valora profundamente.

En los partidos difíciles de Eliminatoria apareció con reflejos determinantes. En escenarios hostiles respondió con serenidad. Y en una selección que muchas veces sufrió por desconcentraciones defensivas, Vargas se convirtió en una especie de ancla emocional.

Quizá no tenga la espectacularidad de Higuita ni la dimensión histórica de Ospina, pero llega al 2026 como el arquero más regular del ciclo.

Montero, el arquero del presente

Álvaro Montero representa otro tipo de discusión: la del rendimiento inmediato. Muchos consideran que el guardameta vive el mejor presente de los porteros colombianos. Sus actuaciones recientes han elevado el debate sobre si debería ser el titular por encima incluso de Vargas y Ospina.

Montero tiene algo que seduce a los entrenadores modernos: presencia física, dominio del área y personalidad. Su evolución ha sido notable. Pasó de ser un arquero prometedor a convertirse en un portero mucho más completo, capaz de sostener partidos importantes con autoridad. En Argentina encontró un contexto competitivo que terminó de fortalecerlo. Cada actuación importante alimentó una pregunta incómoda para Lorenzo: ¿se debe respetar el proceso o premiar el mejor momento?

El dilema no es nuevo en el fútbol colombiano. Siempre existió una tensión entre experiencia y actualidad. Ya ocurrió con Higuita y Córdoba. También con Córdoba y Mondragón. Y ahora reaparece entre Montero y los hombres que parecen tener ventaja en la carrera. Hay quienes creen que Montero podría terminar dando la sorpresa de última hora. Que si mantiene este nivel, será imposible dejarlo en el banco.

Ospina, el último sobreviviente

David Ospina es mucho más que un arquero en esta convocatoria. Es memoria viva. Cada vez que aparece con la camiseta amarilla, Colombia ve desfilar más de una década de historia reciente. Es el jugador con más partidos en la historia de la Selección Colombia: 130 presentaciones entre Mundiales, Eliminatorias, Copa América y amistosos.

Su presencia genera debate. Algunos creen que el tiempo ya pasó para él. Otros consideran que ningún equipo serio puede prescindir de un líder de semejante experiencia en un Mundial. Y probablemente Lorenzo piensa igual.

Porque Ospina no solamente aporta reflejos o liderazgo táctico. Aporta algo mucho más difícil de encontrar: conocimiento de la presión mundialista.

Mientras Vargas y Montero todavía buscan consolidarse definitivamente en grandes escenarios internacionales, Ospina ya conoce el peso de unos cuartos y octavos de final, la tensión de una tanda de penales y la responsabilidad de sostener a un país entero sobre sus guantes. Fue el dueño absoluto del arco colombiano en Brasil 2014 y Rusia 2018. Sumó nueve partidos mundialistas, 835 minutos disputados, apenas siete goles recibidos y cuatro vallas invictas.

Sus actuaciones en Brasil quedaron grabadas para siempre. Especialmente aquella noche contra Brasil en Fortaleza, cuando resistió hasta donde pudo frente al vendaval local. Hoy ya no tiene la explosividad de hace una década. Pero sigue teniendo algo invaluable: jerarquía. Y en los Mundiales, la jerarquía pesa.

Caimán Sánchez abrió el camino

Antes de esta nueva generación hubo otros hombres que transformaron el arco colombiano en un lugar mítico. Efraín Sánchez fue el primer gran héroe del fútbol colombiano. Mucho antes de que Colombia soñara con clasificaciones constantes a los Mundiales, él ya defendía el prestigio de la Selección prácticamente en soledad.

Su leyenda comenzó en la Copa América de 1947. Colombia todavía era una selección frágil, vulnerable y muy inferior a las potencias sudamericanas. Sin embargo, Sánchez evitó derrotas históricas.

Atajó contra Uruguay, Bolivia, Ecuador, Chile, Perú y Argentina con una dignidad tan impresionante que terminó llamando la atención del continente entero. René Pontoni, estrella argentina, lo recomendó para San Lorenzo de Almagro.

Así, cuando en Colombia todavía ni siquiera existía una liga profesional consolidada, “El Caimán” ya defendía el arco de uno de los gigantes del fútbol argentino. También jugó en Atlas de México, fue campeón con Medellín y Millonarios, y terminó convertido en símbolo absoluto del arco colombiano.

Pero su momento eterno llegó en Chile 1962. Ese fue el primer Mundial de Colombia y Sánchez fue titular en los tres partidos. Incluso llevó la cinta de capitán frente a la Unión Soviética y Yugoslavia.

No era solamente un arquero. Era la representación de un país que empezaba a existir futbolísticamente ante el mundo.

Higuita, el que cambió todo

René Higuita no fue únicamente un portero. Fue una revolución. Debutó en la Selección siendo apenas un muchacho de 20 años y desde el comienzo dividió opiniones. Muchos desconfiaban de su estilo atrevido. Otros cuestionaban su estatura. Pero Higuita ignoró todas las críticas y construyó una identidad única. Con él, el arquero colombiano dejó de ser un espectador para convertirse en protagonista. Salía jugando, gambeteaba delanteros, iniciaba ataques y asumía riesgos que parecían imposibles para la época. Era un portero-libero antes de que el término se popularizara globalmente.

En Italia 1990 custodió el arco colombiano en los cuatro partidos del Mundial. Allí vivió las dos caras del fútbol. Fue héroe contra Alemania, sosteniendo a Colombia en momentos decisivos. Pero también quedó marcado por aquel error frente a Camerún, cuando Roger Milla le robó el balón tras una salida temeraria. Sin embargo, ni siquiera ese episodio logró destruir su mito.

Porque Higuita trascendió los resultados. Se convirtió en una figura cultural. En un personaje irrepetible. Y luego llegaría Wembley.

El 9 de junio de 1995, frente a Inglaterra, realizó el “escorpión”, probablemente la jugada más famosa en la historia de los arqueros. Ese instante terminó de inmortalizarlo.

Córdoba, elegancia bajo presión

Óscar Córdoba apareció en uno de los momentos más delicados del fútbol colombiano. Con Higuita envuelto en problemas judiciales antes de las Eliminatorias rumbo a Estados Unidos 1994, Francisco Maturana tuvo que entregar el arco a una nueva generación. Córdoba ganó la disputa.

Su gran presentación en la Eliminatoria de 1993 lo convirtió rápidamente en figura internacional. Y hay una imagen imposible de borrar: el mano a mano que le ganó a Gabriel Batistuta en el histórico 5-0 contra Argentina en Buenos Aires.

Estados Unidos 1994 fue una decepción colectiva para Colombia y eso opacó parcialmente su rendimiento. Pero Córdoba tendría revancha. En Boca Juniors se transformó en leyenda. Ganó títulos internacionales, se convirtió en ídolo absoluto y elevó el prestigio de los arqueros colombianos en el exterior. Con la Selección también dejó huella enorme: campeón invicto de la Copa América 2001 sin recibir goles.

Jugó 73 partidos con Colombia y recibió apenas 57 tantos, un promedio extraordinario.

Mondragón, el guardián eterno

Faryd Mondragón siempre pareció luchar contra el tiempo. Durante años vivió a la sombra competitiva de Córdoba, pero jamás dejó de insistir. Y cuando llegó Francia 1998, finalmente se convirtió en el titular de Colombia en un Mundial. Aquella Copa del Mundo fue amarga para la Selección, pero Mondragón tuvo actuaciones memorables. Especialmente contra Inglaterra, partido en el que evitó una goleada mucho más amplia.

Su carrera internacional fue larguísima. Pasó por Paraguay, Argentina, Turquía, Alemania y Estados Unidos. En todos lados dejó una imagen de profesionalismo absoluto.

Pero su momento definitivo llegó en Brasil 2014. Con 43 años ingresó algunos minutos frente a Japón y rompió el récord como el jugador más veterano en disputar un Mundial. Ese día no solamente entró un arquero. Entró la persistencia hecha persona.

La continuidad

Antes de Ospina, Colombia había tenido grandes arqueros. Pero ninguno había conseguido consolidarse durante tanto tiempo como titular absoluto. Su historia comenzó siendo casi un adolescente y terminó convirtiéndose en el hombre récord de la Selección.

En Brasil 2014 fue figura indiscutible del equipo de José Pékerman. Seguro, rápido y confiable, sostuvo al equipo en momentos determinantes. Luego repitió en Rusia 2018.

Mientras generaciones enteras cambiaban a su alrededor, Ospina seguía firme en el arco. Nunca fue extravagante. Nunca necesitó gestos teatrales. Su sello fue otro: la regularidad. Y quizá esa sea la razón por la que todavía hoy, en 2026, su nombre continúa apareciendo en las discusiones.

En resumen, el arco colombiano en los mundiales ha estado marcado por la dignidad internacional de “El Caimán” Sánchez, el cambio de reglas que supuso Higuita, el profesionalismo de élite de Córdoba, la longevidad de Mondragón y la continuidad de Ospina.

Ahora llega una nueva transición. Camilo Vargas quiere consolidarse como el heredero natural; Álvaro Montero busca demostrar que el presente debe imponerse, y David Ospina pelea por extender una era inolvidable.

Elegir un arquero para un Mundial no es solamente escoger al que mejor ataja. Es elegir al hombre que cargará el silencio de todo un país cada vez que la pelota quede suspendida frente al arco colombiano.

Fueron al Mundial, pero no atajaron

Detrás de los grandes titulares también hubo nombres importantes en la historia mundialista de la Selección Colombia. En Chile 1962, el suplente de Efraín “El Caimán” Sánchez fue Achito Vivas, recordado por su paso por el Deportivo Pereira. Para Italia 1990, detrás de René Higuita estuvo Eduardo Niño, quien luego sería entrenador de arqueros de la Selección. En Estados Unidos 1994, a Óscar Córdoba y Faryd Mondragón los acompañó José María Pazo, ídolo del Junior. Luego, en Francia 1998, el tercer arquero fue Miguel Calero, leyenda del fútbol colombiano y mexicano. En Brasil 2014 estuvieron David Ospina, Camilo Vargas y Faryd Mondragón, mientras que en Rusia 2018 el tercer guardameta fue José Fernando Cuadrado.