A Colombia no le alcanzó rendimiento del 63.3% para estar en el Top 10 de selecciones de 2025: así quedó en el ranking Fifa

La Selección Colombia tuvo un buen 2025. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo terminó el año con un rendimiento del 63.3% en los diez partidos que disputó. El cuadro criollo, que clasificó tercero en las eliminatorias Suramericanas al Mundial de Norteamérica 2026, ganó cinco de los encuentros que tuvo, mientras que empató cuatro y solo perdió uno.
Las victorias fueron ante Bolivia (3-0), Venezuela (6-3), México (0-4), Nueva Zelanda (2-1) y Australia (3-0). Los empates, entre tanto, los cosechó contra Paraguay (2-2), Perú (0-0), Argentina (1-1) y Canadá (0-0). La única caída de los colombianos este año fue contra Brasil, cuadro al que estuvieron cerca de sacarle un empate valioso en Brasilia, pero con el que resultaron perdieron 2-1.