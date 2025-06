Luis Díaz ha sido, a pesar de los cuestionamientos, el faro más brillante del fútbol colombiano en los últimos años. Su talento indiscutible, potenciado en el más alto nivel con el Liverpool, ha generado una incómoda pregunta entre hinchas y expertos: ¿por qué no logra brillar igual en la Selección Colombia?

El extremo zurdo no pudo estar ante los incas por acumulación de amarillas, y en su ausencia, Colombia sumó su tercer partido consecutivo sin vencer a Perú en eliminatorias. En la actual campaña ya son cinco partidos seguidos sin victoria, con tres caídas y dos empates. Sin embargo, el regreso del guajiro trae consigo la esperanza de que este oscuro momento pueda empezar a cambiar.

Algunos culpan al sistema táctico que impone el técnico Néstor Lorenzo, otros creen que el problema son los compañeros que lo rodean, y no faltan quienes responsabilizan directamente al guajiro. Lo cierto es que cuando no está, se siente. Y se sintió demasiado en el empate con sabor a derrota frente a Perú. La Selección se vio sin chispa, sin desborde, sin esa capacidad de cambiar un partido en una jugada... sin Luis Díaz.

Y es que, más allá de las críticas, los números respaldan a Díaz. Fue el jugador más destacado en la doble fecha de marzo, cuando la Tricolor cayó 2-1 frente a Brasil y empató 2-2 con Paraguay. En ambos compromisos, Lucho anotó.

Hoy por hoy, Luis Díaz comparte el liderato de la tabla de goleadores de la presente Eliminatoria Sudamericana junto al astro argentino Lionel Messi, ambos con seis tantos. Un dato nada menor para un jugador que aún batalla por conquistar el corazón del hincha colombiano desde el combinado nacional.

Hamilton Ricard, exdelantero de la Selección, no ocultó su preocupación tras la pobre presentación con Perú: “No hubo un jugador explosivo por esa banda, que encarara, que probara algo distinto. Uno sabe que Lucho es catalogado como uno de los mejores extremos del momento a nivel internacional y Colombia no se puede dar el lujo de no tenerlo. Siempre que esté disponible tiene que jugar”.