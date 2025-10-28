La Selección Colombia sub-17 masculina tendrá a todas sus figuras en el Mundial de Qatar, ¿cuándo empieza y quiénes son los llamados?

Esta será la séptima participación de la Selección sub-17 en un Mundial de la categoría. Las anteriores fueron el 1989, 1993, 2003, 2007, 2009 y 2017. Desde aquella oportunidad no asistía a una Copa del Mundo de la categoría. A las ediciones de Brasil 2019 e Indonesia 2023, el elenco cafetero no clasificó.

¿Quiénes fueron los elegidos para representar al país en el Mundial sub-17?

Sin embargo, a la Selección Colombia le ha ido bien en el torneo. En las ediciones del 2003, que se hizo en Islandia, y la de 2009, que se realizó en Nigeria, el equipo nacional terminó en la cuarta casilla. Entre tanto, en la edición del 2017 que se hizo en India, los colombianos llegaron a octavos de final.

Ahora, con una generación de futbolistas que estará liderada por Cristian Camilo Orozoco Valdés, jugador vallenato de Fortaleza que, si todo sale bien, estará en el Manchester United de Inglaterra en junio del próximo año, buscará repetir su mejor presentación histórica. Entre los llamados también se destaca el delantero Santiago Londoño, del envigado, que brilló en el Sudamericano de la categoría de este año.

Estos son los convocados para el Mundial de Qatar: Jorman camilo Mendoza, del Envigado; Criss Angel Macía, de Millonarios, Brai García Loboa, Deportivo Cali; Cristan Orozco, Fortlaeza; Juan José Cataño Vahos, Envigado FC; Kevin Angulo, América de Cali; Cristian David Flórez, Real Soacha; Jesús Peñaloza, Unión Magdalena; Camilo Amú, América de Cali; Miguel Ángel Solarte, Atlético Boca Juniors; Didier Fabian Henao, Boca Juniors; Edmilso Herazo, Barranquilla FC; Ángel Mora, Santa Fe.