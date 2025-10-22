Selección Colombia sub-17 goleó 3-0 a Costa de Marfil y enderezó su camino en el Mundial femenino de Marruecos

La Selección Colombia sub-17 logró, ante Costa de Marfil, su primera victoria en el Mundial de la categoría que se disputa en Marruecos. El equipo dirigido por el técnico antioqueño Carlos Paniagua, que tuvo un amargo debut el fin de semana pasado contra España (perdió 4-0), mostró una mejor cara en su segunda presentación en la Copa del Mundo.

Frente al elenco africano, un rival complicado y físico, Colombia se impuso 2-0. El primer gol fue de Ana Clavijo, la más bajita de estatura entre las convocadas por el seleccionador nacional (mide 1,55 metros), quien marcó de cabeza cuando iban 22 minutos del primer tiempo en el duelo válido por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial.

El segundo, por su parte, lo marcó Londo Crawford, una futbolista nacida en Estados Unidos y que pertenece al Gwinnett Soccer Academy del balompié formativo jugado por mujeres en ese país, cuando iban 80 minutos de un partido en el que las criollas manejaron, de buena forma, el sufrimiento que generó el asedio de Costa de Marfil durante la segunda parte.

El último tanto de las criollas lo anotó Ella Grace Martínez, también nacida en Estados Unidos, de madre boricua y padre colombiano, cuando iban cinco minutos de tiempo de reposición en la parte final del partido (la jueza adicionó siete). Con este resultado, la Selección Colombia se ubicó en el segundo puesto de la tabla de posiciones del Grupo F con tres puntos.

Además, redujo a solo un tanto en contra la desventaja de -4 que tenía en la diferencia de gol después de su debut ante España.