Colombia quiere hacer historia en el Mundial sub-17 de Qatar 2025, ¿quiénes son las figuras y cuándo debuta?

La Selección Colombia masculina Sub-17 inicia este martes otro sueño mundialista, esta vez en Catar, en el primer mundial de la categoría con 48 equipos en disputa del título.
Los dirigidos por Fredy Hurtado y Hernando “Cocho” Patiño tienen como objetivo superar la mejor actuación hecha por un combinado nacional en la categoría, recordando que fue cuarto en las ediciones de 2003 y 2009.
Para cumplir con ese objetivo, el entrenador convocó a 21 jugadores que cuentan con experiencia en el fútbol profesional, a pesar de su corta edad. Al Mundial de Catar, el equipo que dirige Hurtado llega con 16 partidos amistosos disputados entre 2024 y 2025, con un registro de once victorias, cuatro empates y tres derrotas, ajustando en esos encuentros 16 goles a favor y diez en contra. Además, en el Sudamericano clasificatorio disputó seis encuentros, de los cuales ganó cuatro y perdió dos, sumando once goles a favor y cuatro en contra.