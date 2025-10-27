Colombia va firme a vencer a otro rival asiático en el Mundial: así prepara la Sub-17 los octavos frente a Japón

La Selección Colombia Femenina ha ido de menos a más en la Copa del Mundo Sub-17 en Marruecos. Tras comenzar con pie izquierdo frente a España, las cafeteras supieron levantar cabeza y seguir sumando en las dos fechas de grupo, hoy se encuentran clasificadas a octavos de final.
Japón será el próximo rival en octavos de final este miércoles 29 de octubre a las 2 p.m. Y las colombianas llegan inspiradas y entrenadas al ritmo de juego asiático luego de vencer a Corea del Sur en la jornada previa. Le contamos cómo se prepara la selección juvenil para el partido por un cupo a cuartos.