Colombia no pudo superar “los golpes” de Canadá y empató sin goles ante un posible rival en el Mundial, ¿qué faltó?

Nadie esperaba tanta intensidad de la Selección de Canadá en el amistoso contra la Selección Colombia disputado el martes en Nueva Jersey. Quizás por eso el entrenador del cuadro cafetero, Néstor Lorenzo, salió con una nómina alterna para aprovechar el “ensayo y error” que le permiten esta clase de encuentros. El timonel nacional quería ver en cancha a futbolistas que no habían tenido muchos minutos. Ese fue el motivo por el cual en el duelo ante los canadienses Colombia salió con 9 cambios en comparación con quienes fueron titulares contra México el sábado.

Los únicos que repitieron en el once ideal fueron el defensa central Jhon Lucumí y el extremo del Bayern Múnich Luis Díaz, gran figura del elenco cafetero y, junto a James Rodríguez, uno de los “no negociables” en el business de llevar al elenco Tricolor a Estados Unidos. Díaz, quien fue capitán de los criollos por la ausencia de Rodríguez o David Ospina en cancha al inicio del juego, no pudo brillar como se esperaba. Los canadienses, que armaron un bloque defensivo alto desde el inicio del duelo, no le dieron espacio para actuar como suele hacerlo en Alemania.

¿Quiénes quedaron en deuda contra Canadá?

Poco pudo correr, gambetear, Lucho. Cada vez que lograba emprender una acción, encontraba un segundo marcador en el escalonaje que le hicieron los norteamericanos, que no lo dejaba avanzar como es costumbre. Cuando lo conseguía, recibía golpes de los futbolistas de Canadá, quienes durante todo el partido se dedicaron a pegarle a los criollos. Uno de los que más sufrió los vejámenes de la presión del equipo rojo fue Richard Ríos, quien en la primera parte quedó varios minutos en el suelo tras recibir una patada en la rodilla.

Ríos, además, no logró encontrar el espacio que le diera tiempo para pensar y ser preciso con sus pases. Lo mismo ocurrió con Jaminton Campaz y Juan Camilo “El Cucho” Hernández, quienes no rindieron como se esperaba. Sí lo hicieron Juan Camilo Portilla, quien dio buenos pases desde la primera línea de volante; así como Juan Fernando Quintero, que tuvo que pararse en la parte de atrás del mediocampo para dar salida con pases largos, que, en el segundo tiempo, con la llegada de James Rodríguez a la cancha, se convirtieron en asociaciones más claras.

¿Desde cuándo no jugaban juntos James y Juanfer Quintero en la Selección?

Ante Canadá, Lorenzo hizo algo que no ocurría desde el 24 de junio del 2018: puso a jugar juntos a James y Juanfer durante la segunda parte. La última vez fue en el Mundial Rusia 2018, contra Polonia, en partido que los criollos ganaron 0-3 con actuación brillante de ambos futbolistas. La entrada de Rodríguez, líder del seleccionado criollo, sacó del letargo a algunos compañeros como Ríos, quien jugó mejor. Además, el ingreso de Yáser Asprilla, le dio dinamismo al seleccionado criollo en los últimos minutos del encuentro.