Vuelven el fortín de Colombia: ante Perú jugará a las 3:30 p.m. en Barranquilla, ¿cuándo fue el último partido que jugó a esa hora?

Hay quienes dicen que en la gramilla del Roberto Meléndez, con el sol en pleno esplendor, el vaho se siente parecido a cuando una persona acerca las manos a un asador de arepas con la llama muy alta. Entonces los argentinos tuvieron, de verdad, razones para quejarse.

Sin embargo, lo que no es ventaja para ninguno, es igual para todos. La mayoría de los futbolistas de la Selección Colombia no juegan en Barranquilla. Lo hacen en Europa o en países que tienen estaciones: a ellos también les afecta el golpe el calor de “La Arenosa”. Pero como Argentina se quejó –y después le tocó ir a Maturín, en Venezuela, donde la temperatura es más agreste que en el Metro–, Conmebol decidió que la Tricolor no podía jugar en ese horario.