La Selección sub-17 fue superada por España en debut mundialista en Marruecos, ¿cómo terminó el partido?

No parecía un partido de un Mundial juvenil. Estos, por lo general, se juegan en estadios con buena capacidad para el público. Sin embargo, el debut de la Selección Colombia femenina sub-17 en la Copa del Mundo de Marruecos, se dio en un lugar que parecía un centro de entrenamiento.
En la transmisión de televisión del partido contra España, una de las mejores selecciones del mundo, no solo se veía la cancha del duelo entre criollas y europeas. También se percibían, al fondo, tres escenarios deportivos más.