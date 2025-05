Colombia ya entrena en Guarne para enfrentar a Perú y Argentina. Esto es lo que ha hecho en tierras antioqueñas

Confirmada está la ausencia de Rafael Santos Borré, del Internacional de Brasil, quien no logró recuperarse de una lesión muscular. En su lugar se barajan nombres como Kevin Viveros (Atlético Nacional) y Roger Martínez (Al Taawon, Arabia Saudita). En cuanto a Jhon Jader Durán, su presencia también está en duda tras no haber disputado el último partido con el Al-Nassr, lo que despertó sospechas de una posible molestia física.

Luis Díaz, una de las grandes figuras de Colombia, no estará disponible para el duelo ante Perú por acumulación de amarillas. Sin embargo, sí integrará el grupo y estará ante Argentina. El guajiro aún no se ha unido a la concentración, ya que participó este lunes en el desfile de celebración del Liverpool tras la temporada. Su arribo se espera en los próximos días, junto a Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, flamantes campeones de la FA Cup con el Crystal Palace.

Néstor Lorenzo mantiene un perfil bajo en esta etapa inicial. No se ha permitido aún el ingreso de prensa al campamento de Guarne, aunque se espera una apertura antes del viaje a Barranquilla. El ambiente es de concentración total: Colombia no tiene margen de error, tras sumar apenas un punto de los últimos doce posibles.

Johan Mojica, baja de última hora

Johan Mojica no sería llamado por Néstor Lorenzo para los partidos de la Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas. Lo anterior se debe a que, según se ha informado, el lateral izquierdo presenta una lesión que le impide actuar con normalidad.

Es pertinente recordar que Mojica ha jugado en 7 de los 14 partidos disputados en las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, todos ellos como titular. En otros 3 compromisos fue suplente y no recibió convocatoria en 4 duelos, 2 de ellos por lesión.

De ahí que Déiver Machado esté entre los posibles convocados, y tampoco se descarta que aparezca Álvaro Angulo, de gran presente con Independiente de Argentina y quien podría dar una mano importante en esta doble fecha eliminatoria.

¿Estará Dayro en la lista?

La posible convocatoria de Dayro Moreno a la Selección Colombia ha generado una ola de ilusión entre los hinchas, luego de que una historia en redes sociales diera indicios de su regreso. Un comentario de su compañero Juan Castaño, con la frase “Modo sele”, bastó para despertar rumores sobre su inclusión en la lista de convocados de Néstor Lorenzo. Dayro, máximo goleador histórico del fútbol colombiano, no juega con la Tricolor desde la Copa América Centenario en 2016, cuando fue convocado por José Pékerman. Acumula 32 partidos, tres goles y tres asistencias con la Selección, y su buen presente con Once Caldas lo perfila como una posible sorpresa para reforzar el ataque. Aunque no hay confirmación oficial, el rumor ha cobrado fuerza y los hinchas ya celebran por anticipado. A sus 38 años, Dayro se mantiene vigente, goleador y con el deseo intacto de defender una vez más los colores de Colombia. Su regreso sería un símbolo de perseverancia y un mensaje claro: el gol no se jubila.