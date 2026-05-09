Francia tiene un ataque que meterá “terror” en el Mundial: estos son los 9 candidatos a ser llamados por Deschamps

Didier Deschamps está en aprietos. El entrenador de la Selección de Francia debe tomar pronto una decisión complicada: elegir quiénes serán los futbolistas que representarán a su país en Norteamérica 2026, a donde llegan con el rótulo de favoritos para ganar el título. La elección no será fácil. Bien dicen que, cuando hay escasez, cuando no hay muchas opciones, es más sencillo jugársela por un camino u otro. Pero si hay exceso de alternativas y, encima, todas son de altísima calidad, la determinación se nubla. Eso le ocurre al técnico francés para elegir los delanteros que convocará. Francia tiene, por lo menos, nueve atacantes destacados en la élite del fútbol que pueden ser convocados. Para el Mundial que se jugará entre junio y julio próximos, la FIFA decidió que un equipo puede llevar entre 23 y 26 futbolistas. Si se utilizan todos los cupos, llamar a ocho atacantes sería dedicar el 30% del plantel a esa fase del juego. Sin embargo, Deschamps suele hacerlo. En Qatar 2022 tuvo esa cantidad de delanteros. Los elegidos aquella vez fueron: Karim Benzema, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Christopher Nkunku y Marcus Thuram.

¿Quiénes son los futbolistas “poderosos” de Francia?

Varios de ellos están en carpeta para la Copa del Mundo de este año. Todos los atacantes que han sido habitualmente convocados por el entrenador francés tienen un valor total de 827 millones de euros en el mercado de pases, más que el plantel completo de 28 de los 36 equipos que jugaron la Champions League de esta temporada. Además, entre los nueve han marcado un total de 165 goles en toda la temporada (49 más de los que lleva el Bayern Múnich en la Bundesliga alemana, por poner un ejemplo), mientras que han dado 102 asistencias: los franceses serán una máquina poderosa en ataque durante el Mundial. Quienes más aportan en todos los ítems son tres figuras mundiales, candidatas a ganar el Balón de Oro de esta temporada: Kylian Mbappé, Michael Olise y Ousmane Dembélé. El atacante del Real Madrid, gran referente y capitán del elenco galo para la Copa del Mundo, suma 41 goles y seis asistencias en lo que va de esta campaña. Además, está valorado en 200 millones de euros: es uno de los futbolistas más costosos del momento, de acuerdo con Transfermarkt. Entre tanto, el extremo del Bayern Múnich, Michael Olise, tiene un valor de mercado de 140 millones de euros y, a sus 24 años, vive el mejor momento de lo que va de su carrera profesional: lleva 21 goles y 30 asistencias con el cuadro teutón. Finalmente, el “top 3” de atacantes franceses lo completa la gran figura del París Saint-Germain, que busca concretar su segundo título consecutivo de Champions League. Dembélé, vigente ganador del Balón de Oro, ha marcado 19 goles y dado 10 asistencias en esta campaña.

¿Habrá jóvenes sorpresas en la convocatoria?