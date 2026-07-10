El Mundial 2026 rema al ritmo de Noruega: el fenómeno vikingo va más allá de las canchas, ¿por qué?

Los noruegos son la sorpresa del Mundial. No una extraña, inesperada, sino una agradable, medio predecible. La selección liderada por Stale Solbakken ha impactado al planeta por su autenticidad: son tan ellos que, en este mundo globalizado, genérico, han llamado la atención por su modo particular de ser y hacer las cosas.
El “remo vikingo”, con el que han celebrado cada victoria en Norteamérica 2026, se volvió tendencia global. Suenan dos golpes: “Pum, pum”. Ya no solo tambores en los estadios de Canadá o Estados Unidos. Ahora el sonido sale del golpecito a muebles, mesas, palmas en casi todos los países del mundo.