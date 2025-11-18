x

¡Lista exclusiva! 34 selecciones ya están dentro del Mundial 2026 ¡Una de África te va a sorprender!

Conozca la lista exclusiva y actualizada de las 34 selecciones que ya aseguraron su cupo en el Mundial 2026 (Norteamérica). Este será el primer torneo con 48 equipos. Vea el desglose por confederación y descubra qué potencia de África, Asia y Conmebol ya clasificó.

    Alemania y Países Bajos, son las dos últimas selecciones en clasificar por Europa. FOTO AFP
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
bookmark

Con las eliminatorias europeas cerradas y las fases de clasificación de otras confederaciones ya definidas, un total de 34 selecciones nacionales han asegurado su lugar en la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026. Este torneo será el primero en la historia en contar con 48 equipos, prometiendo una expansión global de la fiesta del fútbol.

Lista de 34 selecciones clasificadas al Mundial 2026 por confederación

Aquí presentamos un desglose de los equipos que ya han obtenido su boleto, destacando la representación por cada confederación:

Anfitriones y Concacaf (3)

Los tres países anfitriones del torneo obtienen su clasificación automática, marcando el inicio de la representación de la región:

Estados Unidos

Canadá

México

Conmebol: La Potencia Sudamericana (6 Cupos):

Sudamérica, conocida por su alta competitividad, ya tiene a seis potencias aseguradas:

Argentina

Brasil

Ecuador

Uruguay

Colombia

Paraguay

CAF: El Poderío de África (9)

África muestra una fuerte presencia temprana, con nueve equipos ya confirmados, reflejando el crecimiento de su fútbol:

Marruecos

Túnez

Egipto

Argelia

Ghana

Cabo Verde

Sudáfrica

Costa de Marfil

Senegal

AFC: La Dominación Asiática (8)

La Confederación Asiática de Fútbol tiene la mayor cantidad de clasificados hasta ahora, con ocho selecciones listas para viajar a Norteamérica:

Japón

Irán

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordania

Australia

Qatar

Arabia Saudita

UEFA: La Fuerza Europea (7)

Tras la conclusión de los grupos de clasificación, las potencias europeas han asegurado sus pases directos, con Alemania y Países Bajos siendo las últimas en unirse a esta lista:

Inglaterra

Francia

Croacia

Portugal

Noruega

Alemania

Países Bajos

OFC: Representación de Oceanía (1)

La Confederación de Fútbol de Oceanía también tendrá representación directa en el torneo:

Nueva Zelanda

Cabe recordar que la edición de 2026 estrenará un formato expandido que garantiza un torneo más inclusivo:

Las 48 naciones se dividirán en doce grupos de cuatro equipos.

Los dos primeros clasificados de cada grupo avanzarán directamente a los dieciseisavos de final.

Los ocho mejores terceros completarán el cuadro de las rondas eliminatorias, asegurando que 32 equipos compitan en la fase final de eliminación directa.

Este amplio listado aún se completará con los ganadores de los repechajes intercontinentales y las plazas restantes de las eliminatorias.

Preguntas sobre la nota:

¿Cuántos equipos clasificarán en total al Mundial 2026?
El Mundial de Norteamérica 2026 será el primero en la historia en contar con 48 selecciones participantes. Se espera que la lista final se complete con los repechajes intercontinentales.
¿Cuáles son los países anfitriones del Mundial 2026?
Los países anfitriones que clasifican automáticamente al torneo de 2026 son: Estados Unidos, Canadá y México. Los tres equipos representan a la Concacaf.
¿Qué equipos de Sudamérica (Conmebol) están clasificados?
Las potencias sudamericanas clasificadas son: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia y Paraguay. Estas seis selecciones aseguraron su cupo temprano en las eliminatorias.
