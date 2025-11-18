¡Lista exclusiva! 34 selecciones ya están dentro del Mundial 2026 ¡Una de África te va a sorprender!

Con las eliminatorias europeas cerradas y las fases de clasificación de otras confederaciones ya definidas, un total de 34 selecciones nacionales han asegurado su lugar en la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026. Este torneo será el primero en la historia en contar con 48 equipos, prometiendo una expansión global de la fiesta del fútbol. Le puede interesar: “Aquí todos somos titulares”: Daniel Muñoz evaluó el presente de la Selección Colombia con miras al Mundial

Aquí presentamos un desglose de los equipos que ya han obtenido su boleto, destacando la representación por cada confederación:

Los tres países anfitriones del torneo obtienen su clasificación automática, marcando el inicio de la representación de la región:

Sudamérica, conocida por su alta competitividad, ya tiene a seis potencias aseguradas:

África muestra una fuerte presencia temprana, con nueve equipos ya confirmados, reflejando el crecimiento de su fútbol:

La Confederación Asiática de Fútbol tiene la mayor cantidad de clasificados hasta ahora, con ocho selecciones listas para viajar a Norteamérica:

Tras la conclusión de los grupos de clasificación, las potencias europeas han asegurado sus pases directos, con Alemania y Países Bajos siendo las últimas en unirse a esta lista:

La Confederación de Fútbol de Oceanía también tendrá representación directa en el torneo:

Nueva Zelanda

Cabe recordar que la edición de 2026 estrenará un formato expandido que garantiza un torneo más inclusivo:

Las 48 naciones se dividirán en doce grupos de cuatro equipos.

Los dos primeros clasificados de cada grupo avanzarán directamente a los dieciseisavos de final.

Los ocho mejores terceros completarán el cuadro de las rondas eliminatorias, asegurando que 32 equipos compitan en la fase final de eliminación directa.

Este amplio listado aún se completará con los ganadores de los repechajes intercontinentales y las plazas restantes de las eliminatorias.





