Ya son 30 las selecciones clasificadas al Mundial de 2026, este es el listado

Finalista en Rusia 2018 y tercera en Qatar 2022, Croacia no faltará en el Mundial de Norteamérica 2026, una vez más liderada por Luka Modric, tras ganar este viernes a Islas Feroe (3-1), mientras que Alemania y Países Bajos dejaron prácticamente sellado su billete al torneo. Los croatas, primeros del Grupo L con cuatro puntos de ventaja sobre la República Checa, ya no pueden ser alcanzados antes de la última jornada europea, el lunes.
Croacia se une a Inglaterra y Francia en el grupo de clasificados europeos. La derrota de Islas Feroe, tercera con 12 puntos, otorga una plaza de repesca a la República Checa (13), que aún tiene un partido por jugar contra el modesto equipo de Gibraltar el lunes.