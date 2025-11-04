x

Semana clave en juicio a Nicolás Petro: no puede asistir porque la Lista Clinton no lo deja comprar tiquetes de avión

El hijo del presidente argumenta que no ha podido realizar transacciones bancarias, ni siquiera para comprar los tiquetes de avión que le permitan asistir a la audiencia en Barranquilla.

    Nicolás Petro en juicio por lavado de activos. Foto: captura de video
El Colombiano
hace 18 minutos
bookmark

La audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, se reanudará este martes 4 y miércoles 5 de noviembre en los juzgados de Barranquilla, pero sin su presencia física. El exdiputado del Atlántico informó que no podrá viajar por dos motivos principales: su inclusión en la lista Clinton, que le impide realizar transacciones bancarias, y razones de seguridad personal.

Según explicó su abogado defensor, Alejandro Carranza, la reciente captura de Jorge Luis Santiago Charris, exescolta de la fiscal del caso, Lucy Laborde, por supuestos nexos con el Clan del Golfo, generó un escenario de riesgo que hace inviable el desplazamiento de su cliente a la capital del Atlántico.

Le puede interesar: Defensa de Nicolás Petro le pidió a Luz Adriana Camargo apartar a la fiscal Lucy Laborde de su caso por supuesta falta de imparcialidad

Ante esta situación, el juez deberá decidir si autoriza la participación de Petro Burgos por medios virtuales durante las diligencias judiciales. Carranza, quien sí asistirá al juzgado, solicitará además que se revisen los beneficios otorgados a Day Vásquez, exesposa del procesado y testigo clave, al considerar que habría incumplido el principio de oportunidad concedido por la Fiscalía.

El proceso entra esta semana en una fase determinante, pues el juez definirá qué pruebas serán aceptadas y cuáles quedarán por fuera del juicio oral. De esa decisión dependerá el rumbo del caso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, que involucra el presunto ingreso irregular de más de 1.000 millones de pesos a las cuentas del hijo del mandatario, recursos que, según la Fiscalía, provenían de empresarios del Caribe y estaban destinados a financiar la campaña presidencial de 2022.

Entérese: Fiscalía amplía acusación contra Nicolás Petro y lo acusa de otros dos delitos: peculado por apropiación y falso testimonio

De forma paralela, este mismo jueves 8 de noviembre avanzará un segundo expediente contra Petro Burgos, aún en etapa de imputación, por los delitos de peculado por apropiación, falso testimonio, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y tráfico de influencias. Ese proceso se relaciona con presuntos actos de corrupción cometidos cuando ejercía como diputado en el Atlántico.

Ambas investigaciones marcarán una semana clave para Nicolás Petro, quien enfrenta los capítulos más complejos de su proceso judicial desde que estalló el escándalo en 2022.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué delitos enfrenta Nicolás Petro?
Enrique­cimiento ilícito de servidor público y lavado de activos, según la Fiscalía.
¿Qué es una audiencia preparatoria de juicio?
Es la etapa en la que se determinan las pruebas que admitirá el juicio y si existe o no un acuerdo con la Fiscalía
¿Qué pasa si no se alcanza un preacuerdo?
El caso avanzará a juicio oral ante el juez competente con todas las pruebas admitidas.
