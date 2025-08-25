Desde este lunes Medellín celebra la Semana por la Tranquilidad y la Gestión del Ruido

Desde el lunes 25 y hasta el sábado 30 de agosto, la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Salud y distintas dependencias, realizará la Semana por la Tranquilidad y la Gestión del Ruido, con el propósito de sensibilizar sobre la importancia de un entorno sonoro saludable, prevenir los efectos del ruido en la salud mental y promover la convivencia ciudadana.
Esta iniciativa, que se desarrollará en instituciones educativas, espacios públicos y culturales, quiere llevar un mensaje a la ciudadanía: “Suena bien: bájale al volumen, súbele al cuidado de tu salud mental”, que es una invitación a reflexionar sobre cómo la tranquilidad y el respeto por el ambiente sonoro fortalecen la salud y la calidad de vida.
Serán seis días con más de 40 actividades como tomas artísticas, foros, experiencias inmersivas, operativos pedagógicos y capacitaciones, que buscan impactar en los indicadores de salud mental y convivencia, fomentando la reducción de conflictos asociados al ruido, la adopción de prácticas de autocuidado y el aumento de la conciencia ciudadana.