Semana Mundial del Espacio: qué es, por qué Google cambió su apariencia y hasta Pikachu viajó al espacio

Una nebulosa con tonos rosas, amarillos y azules apareció esta semana en las pantallas de las millones de personas que cada día utilizan Google para sus búsquedas en internet. Esta ilustración muestra la Nebulosa Rosebud y está allí como parte de la conmemoración de la Semana Mundial del Espacio 2026.

Esta imagen está basada en la fotografía que recién publicó el telescopio James Webb de la NASA de esta enorme nube de gas y polvo ubicada a 3.300 años luz de la Tierra. Situada en la constelación de Cefeo, esta nebulosa alberga cientos de estrellas y se caracteriza por su brillo en tonos rosa y rojo.

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El nuevo doodle de Google se suma al festejo de esta celebración internacional que tiene el propósito de destacar la contribución de la ciencia y la tecnología espacial al desarrollo de la humanidad. La Semana Mundial del Espacio va del 4 al 10 de octubre de cada año y comenzó a realizarse desde el 6 de diciembre de 1999, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas expidió una resolución para hacerla oficial.

Además de resaltar la importancia de la ciencia espacial, otros de sus objetivos son inspirar a jóvenes para acercarse a este mundo, apoyar los programas espaciales de los diferentes países y educar al público general sobre los grandes descubrimientos que han hecho hombres y mujeres sobre el espacio.

A pesar de que anualmente las metas sean las mismas, lo que cambia año a año es la temática central de la Semana Mundial del Espacio. Como explica la ONU en su sitio web, el Consejo de Dirección de la Asociación de la Semana Mundial del Espacio es el encargado de elegir una temática que utilizarán organizaciones públicas y privadas para organizar su agenda científica, formativa y cultural durante los siete días del evento.