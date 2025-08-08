Una empresa colombiana fabrica los globos de Mickey Mouse para los parques de Disney: aquí la historia

Los globos que se venden en los parques temáticos de Disney en Estados Unidos, Francia, China y Japón, son made in Colombia. Así es, estos son fabricados desde 2021 por la empresa Sempertex, que cuenta con instalaciones en la zona franca y en la Vía 40 de Barranquilla.
Se trata de globos transparentes que incluye otros en su interior con la forma del icónico Mickey Mouse. Y que engalanan a las atracciones para más de 50 millones de visitantes anuales que recibe solo Walt Disney World, en Florida.
Actualmente, la empresa barranquillera despacha a estos parques alrededor de entre 600.000 y 650.000 unidades de globos al año, es decir, unas 10 toneladas del producto.
La empresa hace ese negocio por medio de un distribuidor que tiene contrato directo con los parques. Además, cuenta con un certificado especial que le otorgó Disney para fabricarlos. Y debe cumplir con una auditoria anual de gran exigencia para continuar con el contrato.
Leonidas Oyaga, CEO de Sempertex, dialogó con EL COLOMBIANO y contó que los primeros pasos de este negocio se dieron luego de la pandemia de covid-19. El acuerdo al principio solo comprometía a los parques de Estados Unidos y luego se comenzó a expandir a los demás complejos del conglomerado de entretenimiento.
Lea también: “Chaquiro”, el man que pegó el negocio de los ahumadores en Colombia: esta es su historia
Esta alianza para la compañía local va más allá de lo monetario, significa un sello de la calidad del producto. Eso, porque los parques del ratón Mickey, del Pato Donald y del perro Pluto, son conocidos en el mundo por sumergir a los visitantes en un universo de fantasía, aventura y magia, inspirado en las películas de The Walt Disney Company, para muchos es un sueño visitar estos lugares por lo menos una vez en la vida.
De ahí, la importancia para empresa colombiana de tener presencia en esos complejos temáticos. Para Oyaga el secreto de su producto es la calidad. “Cuando un niño compra un globo en Disney, pues se debe garantizar que si alguien pagó 10 dólares, ese globo tiene que durar inflado desde el momento en que el niño lo toma hasta que llega a su casa”, dijo.