Tras 40 días, Senado de EE. UU. llega a un acuerdo para reabrir el gobierno federal, ¿hasta cuándo aplica?

La parálisis gubernamental provocó retrasos en aeropuertos, suspensión de ayudas alimentarias y la interrupción de trámites oficiales en todo el país.

  • El cierre del gobierno de EE. UU. se convirtió en el más largo jamás registrado el 5 de noviembre de 2025, superando el récord de 35 días establecido durante el primer mandato de Donald Trump. FOTO: AFP
    El cierre del gobierno de EE. UU. se convirtió en el más largo jamás registrado el 5 de noviembre de 2025, superando el récord de 35 días establecido durante el primer mandato de Donald Trump. FOTO: AFP
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

El domingo 9 de noviembre, legisladores de ambos partidos en Estados Unidos llegaron a un acuerdo bipartidista para reanudar la financiación federal y poner fin al cierre de Gobierno más largo en la historia del país, que dejó suspendidos miles de servicios públicos y afectó a millones de ciudadanos.

El acuerdo contempla una medida temporal para financiar al Gobierno federal hasta enero, mientras continúan las negociaciones sobre subsidios de salud, beneficios alimentarios y los despidos de empleados federales ordenados por el presidente Donald Trump. La propuesta fue negociada por un grupo de senadores moderados de ambos partidos y cuenta con el respaldo del liderazgo republicano y la Casa Blanca.

De aprobarse, el pacto restauraría la financiación del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que beneficia a más de 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos hasta enero de 2026, y revertiría los despidos de miles de trabajadores federales realizados durante el cierre. También incluye el compromiso de someter a votación antes de diciembre una propuesta para extender los subsidios de salud, conocidos como Obamacare.

La votación procedimental comenzó la noche del domingo en el Senado y, de superar esa etapa, la medida deberá ser avalada por la Cámara de Representantes, donde los republicanos mantienen una mayoría ajustada. Una vez aprobada, pasaría al despacho del presidente Trump para su promulgación. “Parece que estamos cerca de terminar con el cierre”, dijo el mandatario al regresar a la Casa Blanca tras el fin de semana.

Durante las seis semanas de parálisis, la suspensión de fondos afectó múltiples agencias federales, provocó cancelaciones masivas de vuelos y el cierre temporal de parques nacionales y oficinas públicas. De concretarse la aprobación, el acuerdo marcaría el fin de un periodo de incertidumbre política y económica sin precedentes en Washington.

Las condiciones del acuerdo y los próximos pasos

El pacto bipartidista, negociado durante el fin de semana entre senadores de ambos partidos, garantiza la financiación del Gobierno federal hasta el 30 de enero de 2026. El texto incluye tres proyectos de ley de asignaciones completas —para departamentos como Agricultura— y una resolución de continuidad que mantendrá el presupuesto vigente para el resto de las agencias.

Además, se prohíbe que se repitan ceses masivos de empleados mientras continúe la financiación temporal.

Sin embargo, el acuerdo deja pendiente la renovación de los subsidios de salud, conocidos como Obamacare, uno de los puntos más disputados entre republicanos y demócratas. El liderazgo del Senado se comprometió a someter a votación una propuesta para extenderlos antes de la segunda semana de diciembre, lo que mantiene abierta una fuente de tensión política.

Y es que el cierre federal provocó la suspensión de salarios para cientos de miles de trabajadores públicos, cancelaciones de vuelos por falta de personal en la Administración Federal de Aviación (FAA) y la interrupción de servicios esenciales en todo el país.

Por su parte, La prolongada parálisis también generó un costo político. En el Partido Republicano, varios legisladores moderados criticaron los despidos ordenados por Trump y pidieron restablecer los fondos cuanto antes, mientras que en el ala demócrata surgieron divisiones sobre si aceptar un acuerdo sin incluir la extensión inmediata de los subsidios de salud.

“El cierre ha dañado la confianza de los ciudadanos en la capacidad del Gobierno para funcionar”, declaró el senador Angus King, uno de los mediadores del pacto. En tanto, la Casa Blanca insistió en que el acuerdo representa un avance y que el país “volverá a trabajar con normalidad”.

Si la Cámara de Representantes aprueba la medida en los próximos días, el Gobierno podría reabrirse antes del feriado de Acción de Gracias, marcando el final de la crisis presupuestaria más prolongada en la historia de Estados Unidos.

