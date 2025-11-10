x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Tras 40 días, Senado de EE. UU. llega a un acuerdo para reabrir el gobierno federal, ¿hasta cuándo aplica?

La parálisis gubernamental provocó retrasos en aeropuertos, suspensión de ayudas alimentarias y la interrupción de trámites oficiales en todo el país.

  • El cierre del gobierno de EE. UU. se convirtió en el más largo jamás registrado el 5 de noviembre de 2025, superando el récord de 35 días establecido durante el primer mandato de Donald Trump. FOTO: AFP
    El cierre del gobierno de EE. UU. se convirtió en el más largo jamás registrado el 5 de noviembre de 2025, superando el récord de 35 días establecido durante el primer mandato de Donald Trump. FOTO: AFP
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 12 minutos
bookmark

El domingo 9 de noviembre, legisladores de ambos partidos en Estados Unidos llegaron a un acuerdo bipartidista para reanudar la financiación federal y poner fin al cierre de Gobierno más largo en la historia del país, que dejó suspendidos miles de servicios públicos y afectó a millones de ciudadanos.

El acuerdo contempla una medida temporal para financiar al Gobierno federal hasta enero, mientras continúan las negociaciones sobre subsidios de salud, beneficios alimentarios y los despidos de empleados federales ordenados por el presidente Donald Trump. La propuesta fue negociada por un grupo de senadores moderados de ambos partidos y cuenta con el respaldo del liderazgo republicano y la Casa Blanca.

De aprobarse, el pacto restauraría la financiación del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que beneficia a más de 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos hasta enero de 2026, y revertiría los despidos de miles de trabajadores federales realizados durante el cierre. También incluye el compromiso de someter a votación antes de diciembre una propuesta para extender los subsidios de salud, conocidos como Obamacare.

La votación procedimental comenzó la noche del domingo en el Senado y, de superar esa etapa, la medida deberá ser avalada por la Cámara de Representantes, donde los republicanos mantienen una mayoría ajustada. Una vez aprobada, pasaría al despacho del presidente Trump para su promulgación. “Parece que estamos cerca de terminar con el cierre”, dijo el mandatario al regresar a la Casa Blanca tras el fin de semana.

Durante las seis semanas de parálisis, la suspensión de fondos afectó múltiples agencias federales, provocó cancelaciones masivas de vuelos y el cierre temporal de parques nacionales y oficinas públicas. De concretarse la aprobación, el acuerdo marcaría el fin de un periodo de incertidumbre política y económica sin precedentes en Washington.

Noticia en desarrollo...

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida