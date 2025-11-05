Senado homenajeó a Johnny Rivera por su trayectoria y aporte a la música popular

El Senado de la República reconoció el martes al cantante Johnny Rivera por su destacada trayectoria artística y su contribución al fortalecimiento de la música popular colombiana.
Durante una ceremonia realizada en el Capitolio Nacional, el artista agradeció al Congreso y a su público por el homenaje. “Estoy feliz y halagado. Este reconocimiento no solo es para mí, sino para todo el género de la música popular, que por años fue subestimado y hoy ocupa lugares importantes a nivel nacional e internacional. Lo recibo con infinita gratitud”, expresó.