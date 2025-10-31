Senador de EE. UU. Bernie Moreno pide declarar terroristas a grupos con los que Petro busca la paz

A pocos días de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decida si renueva o no el mandato de la Misión de Verificación en Colombia, el senador estadounidense Bernie Moreno solicitado al Departamento de Estado designar como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) a tres armadas estructuras colombianas que operan en distintas regiones del país.
Se trata del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), disidencia de las extintas FARC liderada por Alejandro Díaz, alias Calarcá; las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), bajo el mando de Jobanis de Jesús Villadiego, alias Chiquito Malo; y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidos como Los Pachencas, encabezadas por Hernán Giraldo, alias El Patrón.