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Senador Didier Lobo irá a juicio por contrato irregular de $1.492 millones durante su alcaldía

La Corte Suprema de Justicia investiga presuntas irregularidades por $1.492 millones en recursos destinados a niños desnutridos y madres gestantes, por hechos ocurridos durante la gestión como alcalde de La Jagua de Ibirico.

  • Didier Lobo Chinchilla, senador del partido Cambio Radical. Foto: Senado de la República de Colombia
    Didier Lobo Chinchilla, senador del partido Cambio Radical. Foto: Senado de la República de Colombia
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 1 hora
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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha tomado la decisión formal de acusar y llamar a juicio al senador Didier Lobo Chinchilla, integrante del partido Cambio Radical. El congresista es investigado por presuntas irregularidades cometidas durante su periodo como alcalde de La Jagua de Ibirico, Cesar en el año 2012, específicamente por el manejo de un contrato destinado a la alimentación de poblaciones vulnerables durante su mandato.

El centro del caso es el contrato 0340 de 2012, el cual tenía un valor total de $15.295 millones, con el propósito de entregar paquetes nutricionales a niños con desnutrición, madres lactantes y mujeres gestantes del municipio. Sin embargo, la investigación judicial señala que este proyecto fue utilizado para fines ilícitos, calculando un detrimento patrimonial de $1.492 millones de pesos.

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Por estos hechos, la Corte le imputa dos delitos principales, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, por el presunto desvío de recursos públicos hacia contratistas específicos.

El expediente, revela cómo se habría manipulado el proceso de contratación. La Corte sostiene que se crearon pliegos de condiciones “a la medida” para favorecer a un solo proponente, incluyendo exigencias inusuales como pedir un nutricionista con más de diez años de experiencia. Sobre costos en alimentos, se identificó que el valor de los productos fue inflado arbitrariamente bajo el concepto de “costos indirectos” sin ninguna justificación técnica, generando un sobrecosto de al menos $1.077 millones. Además, la Alcaldía presuntamente omitió realizar estudios de mercado reales para verificar si los precios que estaba pagando eran los correctos.

Ante estas acusaciones, Didier Lobo ha negado cualquier responsabilidad penal. Su defensa ya presentó un recurso de reposición para intentar frenar el llamado a juicio. El senador argumenta que, como alcalde, él no era el responsable técnico de realizar los estudios de mercado o supervisar cada detalle administrativo. Además, señala que en el pasado la Contraloría falló a su favor, indicando que no había responsabilidad fiscal en este mismo caso.

A pesar de su éxito político al ser el quinto senador más votado de Cambio Radical y logró su reelección para el periodo 2026-2030, Lobo es uno de los legisladores con más procesos abiertos en la Corte Suprema. Además de este juicio, enfrenta otras cuatro investigaciones activas.

De acuerdo con El Tiempo, el caso de Didier Lobo ha tenido varios episodios judiciales en los últimos años, en agosto de 2021 fue vinculado por contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado; en 2022 enfrentó nuevos señalamientos por delitos similares en otros convenios; en julio de 2024 surgió un proceso por presunto enriquecimiento ilícito; y en junio de 2025 se conoció la apertura de una nueva investigación en su contra.

Con esta decisión, el caso sale de la etapa de instrucción y pasa a la Sala Especial de Juzgamiento, donde se decidirá su culpabilidad o inocencia definitiva. Por ahora, amparado por el principio de presunción de inocencia, el senador podrá seguir ejerciendo sus funciones en el Congreso mientras no exista una condena en firme.

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