Bernie Moreno pidió más sanciones para Petro: propuso incluirlo a él y a su familia en la “lista Clinton”

El senador republicano Bernie Moreno, estrecho aliado del presidente Donald Trump, se refirió a las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia que alcanzaron un nuevo punto crítico por el retiro de la ayuda financiera al Gobierno de Gustavo Petro. El congresista colombo-estadounidense anunció que impulsará sanciones personales contra el presidente Petro y su entorno más cercano. En una entrevista concedida a Fox News, Moreno lanzó duras declaraciones contra el presidente Petro, a quien acusó de haber llegado al poder con el apoyo de organizaciones criminales. “Y lo que tenemos en Colombia es un presidente que fue elegido gracias a la ayuda de los carteles de la droga. Vamos a continuar investigando eso. De hecho, vamos a acelerar esa investigación. Mientras tanto, vamos a incluirlo a él, a su familia extendida y a sus cómplices en la lista OFAC, y vamos a designar a carteles adicionales en Colombia como organizaciones terroristas extranjeras”, dijo. La OFAC (por sus siglas en inglés: Office of Foreign Assets Control), o también conocida como la lista Clinton, es un listado oficial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que incluye personas, empresas, organizaciones y gobiernos con los que los ciudadanos y entidades estadounidenses tienen prohibido hacer negocios o transacciones financieras.

Las declaraciones del congresista se produjeron después del anuncio de Donald Trump de suspender la ayuda millonaria que Washington entrega a Bogotá, tras acusar a Petro de ser un “líder narcotraficante”. Por parte del gobierno colombiano, Petro llamó a consultas al embajador en Washington y denunció amenazas de “invasión”. Trump había exigido a Colombia acabar los narcocultivos de “inmediato” o, de lo contrario, insinuó que los cerraría y “no de buena forma”. El senador agregó que la administración de Trump no tolerará gobiernos que “envíen veneno para matar a nuestros ciudadanos”, en referencia al tráfico de fentanilo y cocaína hacia Estados Unidos.