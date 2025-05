“Ofendiste la memoria de tu propia música”: senadora arremetió contra Calamaro por su comentario sobre la tauromaquia

La intervención fue recibida con abucheos por parte del público caleño, por lo que el artista abandonó el escenario y antes de salir se despidió diciendo: “Lo siento. Están cancelados y bloqueados. Hasta nunca”.

En respuesta, la senadora Hernández publicó un video en sus redes sociales dirigido directamente a Calamaro.

“(...) Los ídolos también envejecen y no siempre con dignidad. Con tu mensaje no solo ofendiste a quienes decidimos dedicar nuestras vidas a la protección de otras formas de vida, ofendiste también a todo un país que respaldó nuestra ley, porque entendió que diciendo no más olé, estaba demostrando lo hastiados que estamos en Colombia de quienes se divierten y enriquecen con la muerte y la sangre de inocentes. Pero sobre todo, ofendiste la memoria de tu propia música.”, expresó la congresista.

Hernández hizo referencia a dicha ley que el Congreso aprobó en 2024 y que ordena el desmonte gradual de los espectáculos taurinos en todo el país, en un plazo de tres años.

Relacionado: Así fue el largo camino para lograr la prohibición de las corridas de toros en Colombia

La ley fue aprobada luego de más de una década de intentos fallidos y se convirtió en uno de los símbolos del activismo animalista en Colombia.

Establece una transición de 36 meses para eliminar definitivamente las corridas de toros, tiempo durante el cual los municipios deben aplicar medidas para reconvertir económicamente a quienes dependían de esta práctica.

La senadora le recriminó a una de las figuras más influyentes del rock en español, especialmente en la década de 1990, su actitud con los caleños. “En lugar de un concierto, le ofreciste a Cali una apología a la tortura, irrespetaste a la gente que fue a verte y a la ciudad que te abrió sus puertas”.