Le llueven críticas a la Señorita Antioquia por sus comentarios violentos en redes; el Concurso Nacional de Belleza se pronunció, ¿qué dijo?

“¿Bala para Petro o para Daniel Quintero?”, “En el desierto tenés una pistola con una bala, te sueltan a correr a Petro y a Daniel Quintero, ¿a quién le das la bala?”, “... pero al menos un cachazo pa’ Petro”, y “el cerebro es una cosa impresionante, funciona desde que naces, hasta que te vuelves Petrista”, son solo algunos de los comentarios que se le pueden escuchar y leer a Laura Gallego Solís, actual Señorita Antioquia, en sus redes sociales y por los que la candidata al Concurso Nacional de Belleza está en el centro de la polémica.
Y es que la abogada de 27 años, que representará al departamento en el tradicional reinado de Cartagena, está recibiendo toda clase de críticas por su cercanía con figuras de la derecha y su lenguaje agresivo, que en algunos casos incita a la violencia, en contra de políticos de la izquierda, como el presidente Gustavo Petro y el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.