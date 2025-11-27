x

¡Atención! La Señorita Colombia, Catalina Duque Abréu, es la nueva Miss Internacional

La reina antioqueña conquistó este certamen de belleza enfocada en su trabajo social liderando temas de educación.

  • La paisa Catalina Duque fue coronada como Miss Internacional. FOTO Julio C. Herrera
Claudia Arango Holguín
Tendencias

hace 16 minutos
Filipinas, Indonesia, Bolivia, Zimbabwe y Colombia fueron las finalistas de este concurso que se realizó en Japón.

Catalina Duque Abréu quedó al final con la reina de Zimbabwe, una de sus amigas en el concurso, y se llevó la cuarta corona para nuestro país. Este es un concurso que resalta el altruismo y trabajo social de las reinas, que además de pruebas de belleza, realizan pruebas de oratoria en las que Catalina se destacó por su carisma y espontaneidad.

La reina colombiana, ganadora el año pasado del Concurso Nacional de la Belleza, estuvo documentando en redes sociales su paso por Japón, sede de Miss Internacional y contando todos los detalles de su experiencia con la cultura japonesa y con este concurso.

Noticia en desarrollo....

