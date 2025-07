Lucho Díaz escribió en sus redes: “No tengo palabras... Me duele en el alma. No solo por lo que fue en la cancha, sino por la persona que fue fuera de ella. Hay gestos que uno nunca olvida, y Diogo tuvo uno conmigo que me acompañará toda la vida. Mi abrazo está con Rute, sus tres hijos y su familia. Descansen en paz, Diogo y André”.

Díaz se refiere al día en el que Jota marcó un gol y se lo dedicó al Guajiro, quien vivía momentos de angustia por el secuestro de su padre, Mané Díaz.

Esa imagen también se volvió a viralizar este jueves, tras conocerse la muerte del delantero portugués, junto a su hermano menor André.